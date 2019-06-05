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В ВСУ рассказали, что сделали с российским судном, которое зашло в воды Украины

Среда, 5 июня 2019, 20:50

Сухогруз под флагом РФ штормом занесло на территорию Украины, где его заметили морские пограничники. Они не стали его задерживать, хотя и были основания, а отпустили дальше по курсу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ВМС ВСУ.

По его информации, в среду, 5 июня, в результате шторма сухогруз Melita под флагом РФ, следовавший из Астрахани в порт Констанца, отклонился от курса и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

Отмечается, что морская охрана Госпогранслужбы Украины обнаружила судно на траверзе Тендровской косы и опросила экипаж согласно протоколу.

 

В ВМС отметили, что, несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение границы и выключенная система AIS), пограничники "без задержек" направили судно Melita безопасным маршрутом к пункту назначения. Они действовали в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - подчеркнули там.

 

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинаграницаПограничная служба
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