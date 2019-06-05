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Новости 5 июня: Зеленский и плагиат, Аваков не хочет в отставку, новые рейтинги

Среда, 5 июня 2019, 21:28

Зеленский заявил, что Украина в ЕС – это смерть имперского проекта РФ, но оказалось что это слова из речи Порошенко, в Верховную Раду проходит пять партий, смерть 5-летнего Кирилла Тлявова расследуют как умышленное убийство – новости, которые были актуальны 5 июня.

О речи Зеленского и плагиате

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду 5 июня.

После этого пресс-секретарь Петра Порошенко обвинил Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи экс-главы государства.

"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Более того - мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России, на всем постсоветском пространстве", - заявил Порошенко, выступая 31 мая на первом съезде партии "Европейская Солидарность".

О рейтингах

Если верить новым рейтингам, то на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в парламент попадают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Партию "Слуга народа" готовы поддержать почти половина избирателей - 48,2%.

Об убийстве Кирилла Тлявова

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, почему правоохранители расследуют смерть 5-летнего Кирилла Тлявова как умышленное убийство. По его словам, подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети.

Об Авакове

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством Кирилла Тлявова, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

О переговорах по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Также Кучма в Минске выразил уверенность, что вопросы обмена военнопленных, в том числе освобождения украинских моряков из-под ареста в РФ, "начнут решаться".

Тем временем, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией касательно ситуации на Донбассе.

О гурернаторах

Кабинет министров вносит Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Так, правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийскандалПорошенкоАваковрейтинг
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