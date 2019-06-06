Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов
Четверг, 6 июня 2019, 03:54
Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс.
Петиция размещена на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции".
Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.
Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.
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Напомним:
- Ранее 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком, но не снимает с себя политической ответственности.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.