Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс.

Петиция размещена на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции".

Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

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Напомним: