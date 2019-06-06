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Война на востоке: 12 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 1 ранен

Четверг, 6 июня 2019, 07:49
Война на востоке: 12 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 1 ранен

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи села Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Новотроицкое – из станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов;
  • в районе населенного пункта Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Старый Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;
  • дважды вблизи населенного пункта Золотое - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. Как отмечают военные, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 5 июня один оккупант был уничтожены, еще четверо ранены.

По состоянию на 7:00 6 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты;
  • в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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