Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает нонсенсом идею запретить отвечать на обстрелы на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook и Twitter, не уточняя, что комментирует.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – заявил Вятрович.

"Победители стреляли не только в ответ. Сейчас 75-я годовщина высадки в Нормандии", – добавил он.

Напомним: