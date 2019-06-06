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Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке  - Вятрович

Четверг, 6 июня 2019, 10:54

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает нонсенсом идею запретить отвечать на обстрелы на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook и Twitter, не уточняя, что комментирует.

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", – заявил Вятрович.

"Победители стреляли не только в ответ. Сейчас 75-я годовщина высадки в Нормандии", – добавил он.

Напомним:

  • Накануне в Администрации президента Владимира Зеленского сообщили, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма считает: "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов".
  • По словам Кучмы, такие предложения для переговорщиков украинская сторона разработает и утвердит до 19 июня.
  • Також Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Темы: КучмаДонбасс
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