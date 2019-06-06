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США помогут бороться с пропагандой и дезинформацией РФ на Донбассе – сенатор

Четверг, 6 июня 2019, 11:15

Сенатор Роберт Портман от Республиканской партии сообщил, что обсудил на встрече с Владимиром Зеленским потребность украинской армии в новых системах вооружений и идеи борьбы с российской пропагандой на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Портман рассказал во время выступления в Сенате 5 июня.

Портман положительно отозвался о почти часовую беседу с Зеленским, заявив, что он "поражен встречей". "Он умный, проницательный и решительный", - охарактеризовал республиканец украинского президента.

По словам Портмана, они также обсудили распространение российской пропаганды вдоль восточной границы Украины и проблему подавления украинских телевизионных сигналов на оккупированных территориях.

"Мы обсудили некоторые идеи, которые помогут противостоять этой пропаганде, глушения и дезинформации, и я уже связывался с Государственным департаментом по поводу этих идей", - сообщил сенатор.

Кроме того, Портман и Зеленский обсудили, как увеличить давление на Москву, чтобы она освободила 24 захваченных украинских моряков. Портман пообещал работать в Сенате США для освобождения украинцев.

Темы: СШАРосcияДонбасспропагандаСМИ
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