Украину продолжит заливать дождями

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая, но неустойчивая погода - в большинстве областей с кратковременными грозовыми дождями различной интенсивности.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".



В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 25-30°, в западных областях 22-27°.



В Киеве в пятницу местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 7 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2000 году, а самая низкая ночью – на отметке 4,4 градуса выше ноля в 1925 году.



В субботу в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных и южных областях местами град, шквалы 15-20 м/с, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, на Прикарпатье 22-25°.



В Киеве 8 июня - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.



6 июня по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 23°.