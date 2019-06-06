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Украину продолжит заливать дождями

Четверг, 6 июня 2019, 12:28

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая, но неустойчивая погода - в большинстве областей с кратковременными грозовыми дождями различной интенсивности.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 25-30°, в западных областях 22-27°.

В Киеве в пятницу местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 7 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2000 году, а самая низкая ночью – на отметке 4,4 градуса выше ноля в 1925 году.

В субботу в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных и южных областях местами град, шквалы 15-20 м/с, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, на Прикарпатье 22-25°.

В Киеве 8 июня - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

6 июня по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 23°.

Темы: погода
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