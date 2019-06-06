Хищение "Межигорья": Ющенко уже приходил в ГПУ после подозрения

Экс-президент Виктор Ющенко, которого Генеральная прокуратура подозревает в растрате имущества "Межигорья" на общую сумму 540 миллионов гривен, уже приходил в ГПУ после получения подозрения.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

"После получения подозрения была его (Ющенко – ред.) личная явка в этот вторник (4 июня – ред.)", - сказал он.

На вопрос, почему сообщение о подозрении не вручали, а присылали, Радионов сказал, что "ГПУ – не курьерская служба", и что отправка подозрения является способом, предусмотренным УПК.

По словам представителя ГПУ, Ющенко вызвали для вручения подозрения, но он не явился, поэтому подозрение присылали по месту его проживания.

По просьбе сообщить, давал ли Ющенко какие-то показания, Родионов ответил, что "предпочел бы не разглашать деталей, чтобы не навредить следствию".

"Вообще процедура предусматривает, что после сообщении о подозрении нам нужно услышать мнение человека по поводу предъявленного ему обвинения, но человек не всегда в первый момент дает такие показания, потому что ему нужно, например, осмыслить, понять, какова его ответственность и пр. Но таким образом (давая показания – ред.) человек может максимально реализовать право на защиту, особенно, если он невиновен. Потому что следователь излагает обстоятельства, насколько они ему известны, а человек имеет право свидетельствовать, обжаловать", - пояснил Радионов.

На вопрос, будут ли избирать Ющенко меру пресечения, Родионов сказал, что мера пресечения избирается с учетом многих составляющих: и тяжести преступления, и предыдущего поведения подозреваемого.

"Если мы устанавливаем, что человек все время проживал на территории Украины, если появляется добровольно по вызову следователя, если получает документы, не препятствует, то нет этого основания (для избрания меры пресечения – ред.)", - сказал Радионов.

При этом он не исключил, что о мере пресечения для Ющенко могут ходатайствовать.

"В случае если органом досудебного расследования будут установлены случаи препятствования расследованию, давления на свидетелей, попытки уклониться от явки – например, неявка по следующей повестке, – то мы будем стремиться обеспечить порядок в уголовном производстве", - пояснил Радионов.

Расследование продолжается, и Ющенко вместе с другими фигурантами будут вызывать на допросы.

Родионов также сообщил, что дело постараются как можно скорее передать в суд, чтобы "лица как можно скорее получили доступ к правосудию".

"Закон предусматривает, что для этого есть 2 месяца. Конечно, если не продлевать, потому что этот срок можно продлевать. Но мы постараемся передать материалы в суд в самый короткий срок и дать лицу возможность защищаться в судебном порядке", - сказал представитель ГПУ.

Он напомнил, что расследование по "Межигорью" продолжается с 2015 года.

"За это время более 5 лицам сообщено о подозрении: Януковичи – Александр и Виктор Федорович, Ставицкий (Эдуард, экс-министр энергетики и угольной промышленности – ред.), Тарасюк (Игорь, экс-глава ГУД – ред.) и так далее. Большинство лиц (причастных к этому преступлению – ред.) установлены, часть из них объявлены в розыск, судами дано разрешение на их задержание и доставку", - подытожил Радионов.

Напомним: