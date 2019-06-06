Порошенко требует от Зеленского конкретики относительно его планов по Донбассу

Экс-президент Петр Порошенко требует, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский объяснил, которые он собирается восстанавливать контроль над границей с Россией и устанавливать мир в Донбассе.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, ровно пять лет назад совместно с Берлином и Парижем был открыт второй - нормандский - фронт в ответ на российскую агрессию против Украины.

Он отметил, что благодаря европейской солидарности и трансатлантической поддержке было остановлено продвижение российских оккупационных войск вглубь украинской территории, и не допущена реализация кремлевских проектов т.н. "Новороссии и Малороссии" ".

"Эти пять лет - это годы напряженных переговоров на высшем уровне, самоотверженной борьбы за освобождение украинских заложников, это 19 попыток заставить Россию перестать стрелять по украинцам, это годы развития проукраинской коалиции и сдерживания Москвы международными санкциями", - сказал Порошенко.

"Важно, что на днях мы услышали, по крайней мере на словах, уход Владимира Зеленского от риторики кандидата в президенты, но гораздо важнее увидеть конкретные шаги, которые диктовались не принуждение к миру любой ценой или из-за подозрительных референдумы, а решимостью к защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил добавил президент.

Он отметил важность возобновления заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Важно, что налажены первые контакты с Берлином и Парижем. Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией", - заявил Порошенко, добавив, что мир будет защищать Украину настолько, насколько она готова защищать себя.

По его словам, важно, что своим приоритетом новый президент определяет защиту украинцев на оккупированном Донбассе, но не менее важно не только вернуть Украину на оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

"Годы российской агрессии научили нас важному - мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был основан нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что надо действовать более решительно и настойчиво.

"Ничего об Украине без Украины!", - добавил экс-президент.

Напомним: