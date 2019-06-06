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Фракцию БПП покинул еще один нардеп

Четверг, 6 июня 2019, 13:29

Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом 6 июня во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет "Укринформ".

"В президиум поступило заявление. Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", - сказала Геращенко.

 
Олег Недава

Напомним:

  • 28 мая объявил о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" заявил народный депутат Сергей Каплин.
  • 22 мая на внеочередном заседании Верховной Рады было объявлено о выходе из фракции БПП Сергея Лещенко, Мустафа Найема, Светланы Залищук и Аркадия Корнацкого.
  • 24 мая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".
  • Ранее политики из окружения Порошенко заявили, что не будут присоединять к новой партии и участвовать в выборах в Верховную Раду, потому что дают дорогу молодым.
  • В частности, об этом заявил Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Украинская правда
Темы: Верховная РадапартииПорошенко
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