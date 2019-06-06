Фракцию БПП покинул еще один нардеп

Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом 6 июня во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет "Укринформ".

"В президиум поступило заявление. Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", - сказала Геращенко.

Олег Недава

Напомним: