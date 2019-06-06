СБУ задержала агента ФСБ, вербовал "спецов" и готовил убийства

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность агента российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя имени "агента".

Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса Вооруженных сил Украины завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.

Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агента передали на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" – гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. р.

В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области.

В 2014 году Левченко задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменяли на пленных военнослужащих ВСУ.

Правоохранители задокументировали, что "во исполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы".

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ"? – информирует спецслужба.

Во время обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" сj временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК, он взят под стражу – пока на 60 суток.

Продолжается досудебное расследование.