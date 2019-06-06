ГУД говорит, что часть техники с ситуационной комнаты Порошенко у них

Государственное управление делами не арендовало технику для обеспечения функционирования ситуационной комнаты Администрации президента Петра Порошенко, но предоставляло некоторую технику для этого ситрума.

Об этом говорится в ответе Администрации президента Владимира Зеленского со ссылкой на ГУД в ответ на запрос "Украинских новостей".

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.

Вместе с тем отмечается, что в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видеоконференцсвязи.

"На сегодня указанное оборудование есть и учитывается на балансе Государственного управления делами и Управления административными зданиями ГУД", - подытожили в ответе.

Как объяснил "Украинской правде" источник из окружения Порошенко, часть техники действительно брали у ГУД, она была нужна для сотрудников АП, которые обеспечивали работу этой комнаты.

"А ремонт помещения и аренда всей основной техники были за счет самого Петра Алексеевича, о чем заявлял спикер президента Святослав Цеголко. Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру брал в аренду президент", - пояснил он.

Собеседник издания также подчеркнул, что техника в этой ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО, она "просто транслировала определенную картинку, и никаких серверов там не было".

Напомним: