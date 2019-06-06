ГУД говорит, что часть техники с ситуационной комнаты Порошенко у них
Государственное управление делами не арендовало технику для обеспечения функционирования ситуационной комнаты Администрации президента Петра Порошенко, но предоставляло некоторую технику для этого ситрума.
Об этом говорится в ответе Администрации президента Владимира Зеленского со ссылкой на ГУД в ответ на запрос "Украинских новостей".
"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе.
Вместе с тем отмечается, что в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видеоконференцсвязи.
"На сегодня указанное оборудование есть и учитывается на балансе Государственного управления делами и Управления административными зданиями ГУД", - подытожили в ответе.
Как объяснил "Украинской правде" источник из окружения Порошенко, часть техники действительно брали у ГУД, она была нужна для сотрудников АП, которые обеспечивали работу этой комнаты.
"А ремонт помещения и аренда всей основной техники были за счет самого Петра Алексеевича, о чем заявлял спикер президента Святослав Цеголко. Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру брал в аренду президент", - пояснил он.
Собеседник издания также подчеркнул, что техника в этой ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО, она "просто транслировала определенную картинку, и никаких серверов там не было".
Напомним:
- 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
- На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
- Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.
- Заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что в ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко.
- 29 мая Государственное бюро расследований заявило, что открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.
- Пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований по этому делу.