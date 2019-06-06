Шоубиз так шоубиз: в одной из партий разделись для агитации

Партия "Сила людей" собралась "играть по новым правилам" на парламентских выборах и обнародовала рекламное фото с обнаженными представителями партии.

Заявление политсилы обнародовано на ее странице в Facebook.

"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас – должны играть по новым правилам", – говорится в заявлении.

В "Силе людей" уверяют, что "готовы" и им "есть что показать".

К своему посту политики также добавили тег "Шоубиз так шоубиз", вероятно, апеллируя к высказыванию предыдущего президента Петра Порошенко "Стадион так стадион".

Раскрыть детали политсила обещает 10 июня.

В комментариях свои "неординарные действия" партия объяснила "подготовкой к сбору средств на залог в ЦИК".

Отвечая на комментарии пользователей Facebook, которых возмутил рекламный ход политиков, партия утверждала, что "известные партии в Европе тоже практикуют различные неординарные средства".

"Мы давно давим интеллектом. Наши активисты-партийцы давно меняют Украины. Но приходится иногда делать и не стандартные шаги", – написали в политсиле.

Там также заверили, что у их активистов "хватает профессионализма".

Напомним: