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Шоубиз так шоубиз: в одной из партий разделись для агитации

Четверг, 6 июня 2019, 15:08

Партия "Сила людей" собралась "играть по новым правилам" на парламентских выборах и обнародовала рекламное фото с обнаженными представителями партии.

Заявление политсилы обнародовано на ее странице в Facebook.

"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас – должны играть по новым правилам", – говорится в заявлении.

 

В "Силе людей" уверяют, что "готовы" и им "есть что показать".

К своему посту политики также добавили тег "Шоубиз так шоубиз", вероятно, апеллируя к высказыванию предыдущего президента Петра Порошенко "Стадион так стадион".

Раскрыть детали политсила обещает 10 июня.

В комментариях свои "неординарные действия" партия объяснила "подготовкой к сбору средств на залог в ЦИК".

Отвечая на комментарии пользователей Facebook, которых возмутил рекламный ход политиков, партия утверждала, что "известные партии в Европе тоже практикуют различные неординарные средства".

"Мы давно давим интеллектом. Наши активисты-партийцы давно меняют Украины. Но приходится иногда делать и не стандартные шаги", – написали в политсиле.

Там также заверили, что у их активистов "хватает профессионализма".

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • На президентских выборов 2019 года "Сила людей" выдвигала бывшего журналиста Дмитрия Гнапа.
  • Однако позже партия решила отозвать кандидата Гнапа из-за скандала вокруг денег, которые Гнап с коллегами-журналистами выиграл и должен был отдать на нужды армии, но якобы забыл это сделать.
  • Гнап тогда продолжил участие в выборах, но позже снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная Радареклама
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