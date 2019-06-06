Представитель Зеленского в Раде о "жалком сопротивлении": есть механизмы измнений

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в четверг в Киеве, сообщает "Инетрфакс-Украина".

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась", – заявил представитель Владимира Зеленского в парламенте.

"И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", – добавил Стефанчук.



"Опять же, мы видим это жалкое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в пределах, определенных Конституцией, мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", – заявил он.

Напомним: