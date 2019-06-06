Представитель Зеленского в Раде о "жалком сопротивлении": есть механизмы измнений
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине.
Об этом он сказал на брифинге в четверг в Киеве, сообщает "Инетрфакс-Украина".
"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась", – заявил представитель Владимира Зеленского в парламенте.
"И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", – добавил Стефанчук.
"Опять же, мы видим это жалкое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в пределах, определенных Конституцией, мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", – заявил он.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский после вступления в должность распустил Верховную Ражу 8 созыва под предлогом отсутствия коалиции и назначил досрочные выборы на 21 июля, хотя руководство парламента уверяло, что нет оснований для роспуска.
- Несмотря на роспуск и предвыборную кампанию, Верховная Рада продолжает работать.
- 30 мая в парламенте не хватило голосов, чтобы отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и весь Кабинет министров.
- 4 июня народные депутаты не внесли в повестку дня сессии президентские законопроекты об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах нардепов относительно обеспечения прав военнослужащих.
- 6 июня Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.
- В этот же день нардепы отказались отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака, которые назначаются и увольняются по представлению президента.