Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

Об этом он сообщил в блоге на "Украинской правде".

"Потому, что я не хочу оставаться в стороне строительства сильной и независимой Украины, я подал заявление о вступлении во фракцию партии Батькивщина", - написал Рыбчинский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседании Верховной Рады 6 июня о выходе из "Воли народа" и вступлении Рыбчинского в "Батькивщину" огласил спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним: