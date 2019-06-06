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Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Четверг, 6 июня 2019, 15:51

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

Об этом он сообщил в блоге на "Украинской правде".

"Потому, что я не хочу оставаться в стороне строительства сильной и независимой Украины, я подал заявление о вступлении во фракцию партии Батькивщина", - написал Рыбчинский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседании Верховной Рады 6 июня о выходе из "Воли народа" и вступлении Рыбчинского в "Батькивщину" огласил спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним:

  • После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остаются 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе меньше чем 19 человек.
  • Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.
  • Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу №211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года находился во фракции "Блок Петра Порошенко".

Темы: БатькивщинаВерховная Рада
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