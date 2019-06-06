КС признал неконституционным обязательное е-декларирование активистов – СМИ
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Четверг, 6 июня 2019, 20:21
Конституционный суд признал неконституционными нормы закона об обязательном электронном декларировании доходов активистами, которые ведут антикоррупционную деятельность.
Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня, большинством под председательством судьи Владимира Мойсика.
Напомним:
- 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
- 65 народных депутатов подали в Конституционный суд представление относительно неконституционности электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в Конституционный Суд такой же иск.
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