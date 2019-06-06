Конституционный суд признал неконституционными нормы закона об обязательном электронном декларировании доходов активистами, которые ведут антикоррупционную деятельность.

Об этом сообщает в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Поздравляю сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов", - написала она.

Омбудсмен напомнила, что еще в июне 2018 года в ответ на призыв коалиции общественных организаций направила в КСУ конституционное представление о неконституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее. Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципу верховенства права в части нарушения правовой определенности", - пишет Денисова.

Как сообщает DT.UA со ссылкой на свои источники, соответствующее решение суд принял в четверг, 6 июня, большинством голосов под председательством судьи Владимира Мойсика.

Напомним: