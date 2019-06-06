Сокрытое преступление: НАБУ ответило на обвинения Луценко

Национальное антикоррупционное бюро считает, что обвинения Генпрокуратуры в адрес экс-детектива НАБУ в том, что он якобы скрыл особо тяжкое преступление, не выдерживают никакой критики.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Бюро.

"Экс-детектива, который не работает в НАБУ уже 2 года, обвиняют в отзыве постановления на проведение экспертизы. Якобы именно из-за этого факта затормозилось расследование, а значит, и привлечение к ответственности руководства госпредприятия (Харьковского бронетанкового завода - УП)", - возмущаются в НАБУ.

Там пояснили, что следователь должен был предоставить эксперту много документов бухгалтерского и налогового учета, содержащие исходные данные для решения поставленных вопросов.

"Если ведомостей этих документов недостаточно, то экспертизу провести невозможно", - подчеркивают в ведомстве.

Как отметили в НАБУ, по делу о закупке прицелов для ХБТЗ местонахождение значительной части необходимых для экспертизы документов при расследовании установить не удалось.

"Именно невозможность предоставить документы и стала поводом отзыва детективом постановления на проведение экспертизы. На основании каких именно ведомостей ГБР была проведена экспертиза, НАБУ неизвестно. Сегодня генеральный прокурор фактически обвинил экс-детектива НАБУ в том, что он "скрыл особо тяжкое преступление" - не сообщил о подозрении должностным лицам "ХБТЗ", что в дальнейшем сделали прокуроры САП совместно с ГБР", - говорится в заявлении.

В Бюро считают, что, руководствуясь такой логикой, глава ГПУ Юрий Луценко обязан привлечь к уголовной ответственности следователей прокуратуры, "которые годами не расследовали целый ряд уголовных производств, в которых в дальнейшем Национальным бюро объявлены подозрения и обвинительные акты направлены в суд".

НАБУ напоминает, что некоторые из таких дел "вообще закрывались ГПУ по мотивам якобы отсутствия состава преступления. Однако в дальнейшем восстанавливались НАБУ и, как результат, - часть этих производств уже направлены в суд с обвинительными актами".

Также Бюро не довольно тем, что военные прокуратуры отказываются предоставить НАБУ полный доступ к материалам уголовного производства, в котором, по словам Луценко, фигурируют должностные лица, подследственные НАБУ, причастные к коррупции в оборонной сфере.

"Третий месяц подряд детективы НАБУ пытаются проверить, действительно ли это так, но их обращения игнорируются. Бюро не смирилось с этим беспределом, обратилось в суд и там столкнулось с открытым сопротивлением прокуроров ВП ГПУ", - говорят в НАБУ.

Напомним: