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Новости 6 июня: Рада, которая не смогла, и поход Медведчука на выборы

Четверг, 6 июня 2019, 21:31

Суд вынес приговоры исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада проголосовала за проект закона, который предусматривает импичмент, а следователи по делу убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной, — новости, которые были актуальны 6 июня.

О Совете и "освобождение" чиновников

Депутаты Рады не смогли уволить с должностей министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака — об этих отставках просил Зеленский.

Об убийстве активистки Гандзюк

Суд вынес приговоры исполнителям убийства активистки Гандзюк — координатора Сергея Торбина приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука — на 6 лет. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов - 3 года.

Об импичменте

"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", — Рада проголосовала за проект закона, который предусматривает импичмент президента.

Об убийстве пятилетнего мальчика

Глава полиции Киевщины Ценов, которого отправили на Донбасс после убийства 5-летнего мальчика, станет главой полицейских сил в зоне проведения ООС.

Стало известно, что следователи по делу об убийстве пятилетнего Кирилла не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми, поскольку "был выходной день".

О Медведчуке и выборах

Кум Путина Медведчук говорит, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" пойдет на досрочные выборы в Раду, не объединяясь с "Оппозиционным блоком", — в список входят Бойко, Рабинович, Медведчук, Шуфрич, Левочкин и другие.

О Порошенко

"Я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", — Порошенко подтвердил, что речь Зеленского, произнесенная в Брюсселе, была рождена в его офисе.

Десятки молодых жгли шины и "дымовухи" под домами экс-президента Порошенко и бывшего чиновника СНБО Гладковского в Козине под Киевом, требуя их ареста.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаМедведчуквиборы
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