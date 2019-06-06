В МВД заявили, что новая должность Ценова - не повышение, а более сложная работа

В Министерстве внутренних дел говорят, что для Дмитрия Ценова, который уволился с должности начальника полиции Киевщины в связи с убийством мальчика и стал главой полиции ООС, это - "однозначно не повышение".

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на "Громадском" рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением", - отметил он.

По его словам, зона ООС - это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование в результате обстрелов.

"Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышение", - подчеркнул Варченко.

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Напомним: