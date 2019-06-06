В МВД заявили, что новая должность Ценова - не повышение, а более сложная работа

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Четверг, 6 июня 2019, 22:40

В Министерстве внутренних дел говорят, что для Дмитрия Ценова, который уволился с должности начальника полиции Киевщины в связи с убийством мальчика и стал главой полиции ООС, это - "однозначно не повышение".

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на "Громадском" рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением", - отметил он.

По его словам, зона ООС - это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование в результате обстрелов.

"Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышение", - подчеркнул Варченко.

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Напомним:

  • Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
  • 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.
  • Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.  
  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

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Темы: МВД ООС полиция скандал


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