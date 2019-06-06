Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВД заявили, что новая должность Ценова - не повышение, а более сложная работа

Четверг, 6 июня 2019, 22:40

В Министерстве внутренних дел говорят, что для Дмитрия Ценова, который уволился с должности начальника полиции Киевщины в связи с убийством мальчика и стал главой полиции ООС, это - "однозначно не повышение".

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на "Громадском" рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением", - отметил он.

По его словам, зона ООС - это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование в результате обстрелов.

"Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышение", - подчеркнул Варченко.

Читайте также: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

Напомним:

  • Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
  • 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.
  • Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.  
  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДООСполицияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: