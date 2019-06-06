Российские радиостанции захватили украинские частоты в оккупированном Крыму

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Четверг, 6 июня 2019, 23:40

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские вещатели.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

По ее информации, мониторинг, проведенный в мае 2019 года, показал, что в 8-ми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" слышен сигнал двух российских радиостанций.

В частности, на подконтрольной Украине территории на КПВВ "Чонгар" на частоте 87,7  FM зафиксирован уверенный прием российского радио "Спутник", а на частоте 90,8 FM можно услышать российское радио "Море".

На КПВВ "Чаплынка" на подконтрольной Украине территории зафиксирован сигнал этих же российских радиостанций.

"На оккупированной территории рядом с КПВВ "Чаплынка" и "Чонгар" ситуация кардинально отличается. И на этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково,  Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

"Таким образом, российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году", - обращает внимание "Крымская правозащитная группа".

Украинская правда

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Темы: Крым Росcия СМИ


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