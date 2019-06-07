Задержание машины с активистами: полиция открыла производство из-за оружия в авто

Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения оружия в автомобиле, на котором активисты из Днепра ехали на суд по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"6 июня в 13:53 в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из службы 102 о том, что на блокпосту остановлено авто "Дэо Нексия", в котором находилась группа молодых людей примерно 20-25 лет в черной форме, у которых были предметы похожи на оружие и файеры", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что в машине находились четыре человека 1996, 1996, 2000 и 2001 годов рождения.

Отмечается, что в ходе проверки автомобиля обнаружили и изъяли 2 пистолета, 10 патронов, "4 предмета, похожие на холодное оружие - ножи, файеры и баллончики".

Полиция устанавливает цель хранения и перевозки оружия. Уголовное производство открыли по ст. 263 УК.

Напомним: