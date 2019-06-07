Задержание машины с активистами: полиция открыла производство из-за оружия в авто
Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения оружия в автомобиле, на котором активисты из Днепра ехали на суд по делу убийства Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
"6 июня в 13:53 в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из службы 102 о том, что на блокпосту остановлено авто "Дэо Нексия", в котором находилась группа молодых людей примерно 20-25 лет в черной форме, у которых были предметы похожи на оружие и файеры", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что в машине находились четыре человека 1996, 1996, 2000 и 2001 годов рождения.
Отмечается, что в ходе проверки автомобиля обнаружили и изъяли 2 пистолета, 10 патронов, "4 предмета, похожие на холодное оружие - ножи, файеры и баллончики".
Полиция устанавливает цель хранения и перевозки оружия. Уголовное производство открыли по ст. 263 УК.
Напомним:
- Полиция задержала авто, на котором активисты из Днепра ехали на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.
- По словам активистов, все изъятые вещи являются законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические фаера, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета.
- "Особенно оживленно искали баннер "AvakOFF", который активисты изготовили на акцию два дня назад", - отмечают авторы поста.
- Они рассказали также, что месяц назад уже были выявлены факты слежки за активистами со стороны руководства уголовного розыска Днепра. Также были задержания и обыски активистов, во время которых "не обнаружили ничего незаконного".
- В четверг, 6 июня, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественного деятеля Екатерину Гандзюк и назначил им наказание от 3 до 6,5 лет тюрьмы.
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