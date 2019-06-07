Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили: Я свой жест сделал
Пятница, 7 июня 2019, 02:22
Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михаила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.
Об этом он написал в Facebook.
"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.
Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.
Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", - написал Кличко.
Напомним:
- Перед этим из нескольких источников стало известно, что Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
- Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
Украинская правда