Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили: Я свой жест сделал

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Пятница, 7 июня 2019, 02:22

Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михаила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.

Об этом он написал в Facebook.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.

Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.

Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", - написал Кличко.

Напомним:

  • Перед этим из нескольких источников стало известно, что Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Кличко Саакашвили


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