Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили: Я свой жест сделал

Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михаила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.

Об этом он написал в Facebook.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.

Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.

Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", - написал Кличко.

Напомним: