Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал первым на 4 этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". На соревнованиях в Риме он повторил лучший результат сезона в мире - 2,31 м.

Об этом сообщает "Укринформ".

Главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков - показали резульат 2,28 м.

Отмечается, что Богдан завоевал первую за три года победу на крупных соревнованиях.

Еще один украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал седьмым, преодолев высоту 2.22 м.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. На дистанции 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала 6-й с временем 55.64.