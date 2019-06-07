Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

55 просмотров
Пятница, 7 июня 2019, 03:22

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал первым на 4 этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". На соревнованиях в Риме он повторил лучший результат сезона в мире - 2,31 м.

Об этом сообщает "Укринформ".

Главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков - показали резульат 2,28 м.

Отмечается, что Богдан завоевал первую за три года победу на крупных соревнованиях.

Еще один украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал седьмым, преодолев высоту 2.22 м.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. На дистанции 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала 6-й с временем 55.64.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем 6 июня 2019, 19:41
Джошуа сенсационно лишился трех чемпионских поясов: проиграл мексиканцу 2 июня 2019, 10:39
Свитолина выбыла из турнира Ролан Гаррос 31 мая 2019, 18:25
Все новости
Главные новости
Кличко прокомментировал информацию об отказе Саакашвили: Я свой жест сделал
Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве "Сармата" - журналистка
КС признал неконституционным обязательное е-декларирование активистов
Зеленский ответил на петицию за свою отставку: Не могу
Все новости
тест

Что вы знаете о радиации и Чернобыле?

Лайфхаки

Что есть, пить, как заснуть и не заболеть в жару

здоровье

9 причин не забывать пить воду

Поиск по сайту
Архив
Весь архів