Адвокат: Бекиров около 12 часов ожидал заседания без еды и медпомощи

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Пятница, 7 июня 2019, 04:20

Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что судья Антон Цикуренко направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на тот факт, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи.

"Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у него сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные - вплоть до диабетической комы", - подчеркнул адвокат Алексей Ладин.

Суд допросил начальника конвоя по этому поводу.

"Сотрудник ФСИН заявил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен,"потому что возить недалеко", а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией", - говорится в сообщении.

"Также мы ходатайствовали о вызове скорой помощи. В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь.

Но так как мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал", - рассказал адвокат.

Напомним:

  • "Суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказаладвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.

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Темы: Крым крымские татары Росcия суд


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