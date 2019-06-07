Адвокат: Бекиров около 12 часов ожидал заседания без еды и медпомощи
Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что судья Антон Цикуренко направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на тот факт, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи.
"Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у него сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные - вплоть до диабетической комы", - подчеркнул адвокат Алексей Ладин.
Суд допросил начальника конвоя по этому поводу.
"Сотрудник ФСИН заявил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен,"потому что возить недалеко", а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией", - говорится в сообщении.
"Также мы ходатайствовали о вызове скорой помощи. В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь.
Но так как мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал", - рассказал адвокат.
Напомним:
- "Суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказаладвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua