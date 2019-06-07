Адвокат: Бекиров около 12 часов ожидал заседания без еды и медпомощи

Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что судья Антон Цикуренко направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на тот факт, что Бекиров более 12 часов провел в ожидании заседания без еды и медицинской помощи.

"Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у него сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные - вплоть до диабетической комы", - подчеркнул адвокат Алексей Ладин.

Суд допросил начальника конвоя по этому поводу.

"Сотрудник ФСИН заявил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен,"потому что возить недалеко", а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией", - говорится в сообщении.

"Также мы ходатайствовали о вызове скорой помощи. В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь.

Но так как мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал", - рассказал адвокат.

Напомним: