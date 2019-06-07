Представитель Зеленского в КС: Факт отсутствия коалиции не надо доказывать

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что факт отсутствия коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде был общеизвестным после выхода из ее состава ряда парламентских фракций и он даже не требует доказательств.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент своим указом о досрочном прекращении полномочий парламента констатировал общеизвестный факт отсутствия коалиции.

"С момента, когда из коалиции "Европейская Украина" вышли сначала фракция Радикальной партии Украины, затем "Батькивщины", потом "Самопомич", суммарный количественный состав народных депутатов, которые остались в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте", не превышал минимально необходимое количество, которое позволяет говорить о существовании коалиции", - сказал он.

Вениславский отметил, что если суммировать количественный состав фракций БПП и "Народного фронта", то никак не получается 226 депутатов.

Он подтвердил, что 5 июня глава администрации президента Андрей Богдан обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы получить официальное подтверждение количества народных депутатов во фракциях БПП и "Народного фронта", которое указано на сайте парламента.

"Мы это знаем, но хотим получить для суда официальное документальное подтверждение, заверенное надлежащим образом руководством Верховной Рады, о том, что действительно в составе МЧП является всего-навсего 129 народных депутатов, а в составе "Народного фронта" - 80", - пояснил он.

Сообщается, что, говоря об аргументах, что членами коалиции могут быть и внефракционные депутаты, Вениславский напомнил, что в статье 83 Конституции Украины сказано, что в парламенте по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций.

"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но это решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады", - сказал представитель Зеленского в КС.

Он добавил, что пока этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией.

Напомним: