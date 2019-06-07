МВД: На Донбассе погибли двое нацгвардейцев с полка "Азов"

В Министерстве внутренних дел уточнили, что в ночь на 7 июня в зоне проведения Операции объединенных сил погибли двое военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж.

"Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии" Азов "(в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - добавили в ведомстве.

В полку "Азов" сообщили, что погибшие военные имели позывные "Круглый" и "Максон".

Сообщается, что полтавчанин Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм.

Отмечается, что он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет.

фото "АЗОВ"

В полку добавили, что другой погибший - 23-летний Максим "Максон" Олексюк. Он присоединился к "Азову" в 2017-м и за полтора года службы проявил себя преданным в военном деле, ответственным и искренним собратом.

фото "АЗОВ"

"Это военное преступление еще раз демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, то с ее марионетками "ЛДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестные понятия воинской чести и достоинства", - говорится в сообщении.

"Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших собратьев во сто крат! Знайте, русские свиньи, которые пришли на украинскую землю с оружием в руках, каждый из вас заплатит своей жизнью за смерть наших братьев!", - добавили в "Азове".

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