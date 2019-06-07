"Оппоблок" через суд вернул себе госфинансирование
Суд отменил решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое приостановило государственное финансирование партии "Оппозиционный блок".
Окружной админсуд Киева 30 мая частично удовлетворил иск столичной ячейк "Оппоблока".
Кроме того, что решение НАПК признали противоправным и отменили, партии также должны перечислить деньги, которые она не получила в I квартале 2019 года – около 15,5 миллионов гривен.
Судя по предыдущим судебным решениям, политсила также просила установить, что у Нацагентства отсутствуют полномочия приостанавливать "Оппоблоку" госфинансирования в I квартале 2019 года. В этой части иска суд отказал.
Решение принял судья Константин Пащенко.
На данный момент в реестре обнародована только короткая версия – без мотивировочной части, в которой должна быть изложена аргументация судьи.
Решение вступит в силу по истечении срока на обжалование или после прохождения апелляции, если кто-то из сторон подаст жалобу.
УП обратилась в пресс-службу суда, однако на момент публикации ее представители не смогли прокомментировать решение.
В НАПК "Украинской правде" сказали, что прокомментируют судебное решение тогда, когда получат его текст.
Новость о прекращении финансирования партии на сайте Нацагентства на данный момент недоступна. В ведомстве говорят, что это связано с изменением адреса сайта. Само решение НАПК на сайте опубликовано и доступно.
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Напомним:
- 1 февраля 2019 года НАПК приостановило перечисление госсредств "Оппозиционному блоку" из-за раскола в партии.
- 9 ноября 2018 года сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".
- В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.
- 20 ноября из фракции парламента "Оппозиционный блок" исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.
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