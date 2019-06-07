Боевики перемещают запрещенную технику и "глушат" беспилотники – разведка

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские наемники на Донбассе осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотниками, чтобы скрыть перемещение запрещенной Минского соглашениями военной техники.

Соответствующую информацию на брифинге озвучил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

Отмечается, что командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению.

В частности, продолжается интенсивная отработка вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

"Дополнительно противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники", - сообщил представитель Минобороны.

Он добавил, что при этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установление препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода.

Напомним: