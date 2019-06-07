В Украине сохранится жара до 30 градусов, но с проблесками дождя

В субботу и воскресенье по всей стране прогнозируют неустойчивую погоду, в большинстве областей сохранится температура до 30 градусов тепла днем и влажный воздух.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что кратковременные дожди и грозы ожидаются днем в большинстве западных, центральных регионах.

Кроме того в Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с, только в Запорожской, Донецкой и Луганской областях без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью в субботу 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 26-31°, в западных областях 23-28°", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в Киеве 8 июня местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

В воскресенье в Украине кроме восточных областей, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, на Прикарпатье 22-25°.

В Киеве 9 июня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.