Убийство ребенка: в полиции объяснили, кем на самом деле назначен Ценов
Руководителем полиции в зоне проведения операции объединенных сил остается заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, а экс-начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов занимает несколько иную должность.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало.
Отвечая на вопрос, кто руководит полицейскими в зоне ООС, Тракало заметил: "Заместитель командующего Объединенных сил по деятельности Национальной полиции - Константин Бушуев".
То есть Бушуев является заместителем председателя Нацполиции и одновременно заместителем руководителя ООС по вопросам работы полиции.
В то же время "Украинской правде" в Нацполиции уточнили, что Ценов занимает должность член/старший оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.
По данным полиции, он будет нести службу "в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС".
Читайте также: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня
Напомним:
- 6 июня первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Ценова назначили "новым руководителем полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил".
- Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
- 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.
- Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua