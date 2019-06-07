Убийство ребенка: в полиции объяснили, кем на самом деле назначен Ценов

Руководителем полиции в зоне проведения операции объединенных сил остается заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, а экс-начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов занимает несколько иную должность.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Отвечая на вопрос, кто руководит полицейскими в зоне ООС, Тракало заметил: "Заместитель командующего Объединенных сил по деятельности Национальной полиции - Константин Бушуев".

То есть Бушуев является заместителем председателя Нацполиции и одновременно заместителем руководителя ООС по вопросам работы полиции.

В то же время "Украинской правде" в Нацполиции уточнили, что Ценов занимает должность член/старший оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.

По данным полиции, он будет нести службу "в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС".

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Напомним: