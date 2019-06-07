Убийство ребенка: в полиции объяснили, кем на самом деле назначен Ценов

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Пятница, 7 июня 2019, 18:58

Руководителем полиции в зоне проведения операции объединенных сил остается заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев, а экс-начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов занимает несколько иную должность.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Отвечая на вопрос, кто руководит полицейскими в зоне ООС, Тракало заметил: "Заместитель командующего Объединенных сил по деятельности Национальной полиции - Константин Бушуев".

То есть Бушуев является заместителем председателя Нацполиции и одновременно заместителем руководителя ООС по вопросам работы полиции.

В то же время "Украинской правде" в Нацполиции уточнили, что Ценов занимает должность член/старший оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.

По данным полиции, он будет нести службу "в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС".

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Напомним:

  • 6 июня первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Ценова назначили "новым руководителем полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил".
  • Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
  • 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.
  • Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.  
  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

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Темы: полиция скандал ООС убийство дети


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