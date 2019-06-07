Тройная авария: на трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка
Пятница, 7 июня 2019, 19:19
На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
По ее данным, ДТП произошло в пятницу около 5 вечера в селе Бабий Гощанского района.
В результате аварии травмирован водитель "КАМАЗа", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.
В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.
Украинская правда