Тройная авария: на трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По ее данным, ДТП произошло в пятницу около 5 вечера в селе Бабий Гощанского района.

В результате аварии травмирован водитель "КАМАЗа", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.