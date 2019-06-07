Зеленский неожиданно поблагодарил Верховную Раду
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Пятница, 7 июня 2019, 20:18
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за то, что своим бездействием она доказывает, что его решение распустить парламент было правильным.
Соответствующее видеообращение главы государства опубликовала в Facebook Администрация президента.
"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде "огромное спасибо"... Спасибо, что своей "плодотворной работой" доказываете всей стране - решение о роспуске Рады было правильным", - сказал он.
Дополняется...
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