Зеленский неожиданно поблагодарил Верховную Раду

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за то, что своим бездействием она доказывает, что его решение распустить парламент было правильным.

Соответствующее видеообращение главы государства опубликовала в Facebook Администрация президента.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде "огромное спасибо"... Спасибо, что своей "плодотворной работой" доказываете всей стране - решение о роспуске Рады было правильным", - сказал он.

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