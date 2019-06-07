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Новости 7 июня: Украина в полуфинале чемпионата мира, а Бойко и Медведчук в России

Пятница, 7 июня 2019, 21:22

Украина пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу, Медведчук и Бойко снова летали в РФ на "переговоры", а Луценко открыл несколько дел по предложениям по Донбассу, о которых говорил Кучма, — новости, которые были актуальны 7 июня.

О футболе

Молодежная сборная Украины по футболу сыграет в полуфинале Чемпионата мира — в четвертьфинале украинцы победили команду из Колумбии.

О выборах в Раду

"Я устал быть игроком чужой сборной", — Гройсман заявил, что ведет в Раду партию "Украинская стратегия Гройсмана". А еще премьер говорит, что к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и несколько действующих министров — в частности, Лилия Гриневич, Евгений Нищук и Павел Петренко.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям изобилие" — партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" решили объединиться для участия в выборах Рады.

Об Бойко и Медведчуке

Кум Путина Медведчук и депутат Бойко снова летали в Россию — говорят, российский президент пообещал Украине 25% скидки на газ при прямых поставках.

О деле убийства пятилетнего Кирилла Тлявова

Появились новые детали дела об убийстве пятилетнего Кирилла с Переяслав-Хмельницкого - глава Нацполиции говорит, что один из подозреваемых в преступлении трижды уходил от ротации на Донбасс.

О Генпрокуратуре и заявлениях Кучмы

Генпрокуратура открыла производство о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и подготовке к препятствование украинской армии после предложения Кучмы запретить украинским военным стрелять на Донбассе в ответ.

О бывшем главе хозяйственного суда

Бывший глава Высшего хозяйственного суда Татьков вернул себе статус судьи, а из части элитного имущества его близкого окружения сняли арест — решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

О Зеленском

Зеленский говорит, что эскалация на Донбассе происходит из-за того, что "Россия потеряла контроль над наемниками" — президент добавил, что "Вооруженные силы будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией".

Украинская правда
Темы: футболБойкоМедведчукРосcия
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