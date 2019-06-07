Самолет "нырнул" в озеро в Киеве

Самолет АН-2, который вылетел с аэродрома "Чайка", совершил "вынужденную посадку" на водоем в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы", - рассказывают там.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 16:00 пятницы.

В полиции говорят, что это был плановый облет самолета. По информации пилота, произошло снижение мощности двигателя - и самолет начал уменьшать высоту. Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем.

По факту происшествия следователи киевской полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), которая предусматривает наказание в виде исправительных работ или ограничения свободы.