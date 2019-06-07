Самолет "нырнул" в озеро в Киеве

Самолет АН-2, который вылетел с аэродрома "Чайка", совершил "вынужденную посадку" на водоем в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В результате происшествия три человека получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы", - рассказывают там.

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