Мюллера обвинили в сокрытии важных фактов в расследовании по Трампу

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера связывает Константина Килимника со спецслужбами России, но не упоминает, что он был информатором Госдепа - заявляет расследователь Джон Соломон, обвиняя следствие по России в избирательности.

Российско-украинский политический консультант, в прошлом многолетний коллега Пола Манафорта, Константин Килимник, которого отчет независимого прокурора США связал исключительно со спецслужбами России, в прошлом выступал ценным источником информации для Государственного департамента США о событиях в Украине и высоко ценился американскими дипломатами.

If the goal of the Mueller report was transparency, then why did it fail to disclose Konstantin Kilimnic’s State Department assistance and only focus on his Russia ties? https://t.co/eEmun5COUZ — John Solomon (@jsolomonReports) 7 червня 2019 р.

Об этом Джон Соломон написал в издании The Hill, говоря, что ознакомился с сотнями правительственных документов.

В статье по Килиминка Соломон отмечает, что тот еще в мае 2016 года во время визита в США представил план разрешения ситуации на Донбассе Администрации Обамы.

Соломон обращает внимание, что этот контакт Килимника с Администрацией Обамы не вызвал у следователей вопросов, хотя предоставление варианта того же плана уже избирательной кампании Трампа позже стало объектом особого внимания СМИ США и независимого прокурора Мюллера, который отнесся к этому событию, как к подозрительному.

"Поэтому тот факт, что Килимник передал мирный план избирательному штабу Трампа в августе 2016 года привлек внимание Мюллера, как потенциально подозрительный, а вот то, что еще раньше его получила Администрация Обамы - не упоминается. Такое в мире разведки могли бы назвать "обман путем неупоминания", - пишет Соломон.

Как отмечает Соломон, Килимник часто проводил встречи с дипломатами политического отдела Посольства США в Украине, иногда несколько раз в неделю. Килимник информировал посольство о Януковиче и его окружении. Дипломаты Александр Касаноф и Эрик Шульц считали Килмника настолько ценным, что не указывали его имя в посольских отчетах, опасаясь, что ему может быть нанесен ущерб, если отчеты попадут в WikiLeaks, говорится в статье.

В отчете Мюллера, опубликованном по результатам следствия, отмечается, что Килимник связан с российской разведкой, а информация о его контактах с правительством США отсутствует, пишет Соломон.

Соломон отмечает, что тот факт, что эта информация не была включена в окончательный отчет спецпрокрора, создает неверный портрет Килмника. "Что еще обходит отчет?" - спрашивает Соломон.

Соломон считает, что отсутствие информации в отчете независимого прокурора США Мюллера по контактов Килимника с правительством США до избрания Трампа, дает основания поставить вопрос относительно объективности и незаангажированности следствия.

Материал Соломона с восторгом восприняли сторонники президента Трампа и он сам. Публикация появилась на фоне усилий Демократической партии США касательно повторного рассмотрения материалов следствия относительно вмешательства России и поддержки идеи импичмента Трампа среди демократов.

"Джон Соломон: Фактические ошибки, отсутствие важной информации в докладе Мюллера указывают на то, что она вполне предвзятое против Трампа", - твитнул Дональд Трамп.

John Solomon: Factual errors and major omissions in the Mueller Report show that it is totally biased against Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 червня 2019 р.

На то, что Килимник выступал источником правительства США, ранее обращали внимание журналисты The New York Times, Politico.

Отдельные комментаторы отмечают, что информация, о которой сообщает Соломон, не была тайной и раньше, а ее часть была включена в доклад Роберта Мюллера.

"Это было почти полностью озвучено в доступных общественности судебных документах и ​​в докладе Мюллера. Судья по делу Манафорта не счел это релевантным к вопросу связей Килимника с Россией", - написал журналист издания Politico Кайл Чейни.

This was almost entirely aired in publicly available court filings and Mueller's report. Judge in Manafort case didn't view it as relevant to Kilimnik's ties to Russia. https://t.co/CTUKFHqcsx — Kyle Cheney (@kyledcheney) 7 червня 2019 р.

Джон Соломон известен расследованиями, связанными со следствием в США по вмешательству России, в которых привлекал внимание к признакам предвзятости в работе следователей. Критики характеризуют Соломона как лоббиста. Между тем его публикации неоднократно содержали факты и документы, связанные со следствием относительно вмешательства России и др.

С Соломоном ранее общался генпрокурор Украины Юрий Луценко, председатель САП Холодницкий. Украинские чиновники отвечали на вопросы Соломона об обстоятельствах дела Манафорта, связанных с Украиной, расследовании в отношении компании "Бурисма" и др.

Отдельные фрагменты материалов Джона Соломона по Украине, по мнению обозревателей, содержали неточности, представляли события в Украине не во всей полноте, или же выборочно. Ряд журналистов, обозревателей в США обвиняли Соломона в политической ангажированности в его публикациях, касающихся посла США в Украине Марии Йованович, народного депутата Сергея Лещенко, якобы давления посольства США в Украине на ГПУ и др.

