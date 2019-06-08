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Мюллера обвинили в сокрытии важных фактов в расследовании по Трампу

Суббота, 8 июня 2019, 01:03

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера связывает Константина Килимника со спецслужбами России, но не упоминает, что он был информатором Госдепа - заявляет расследователь Джон Соломон, обвиняя следствие по России в избирательности.

Об этом пишет Голос Америки.

Российско-украинский политический консультант, в прошлом многолетний коллега Пола Манафорта, Константин Килимник, которого отчет независимого прокурора США связал исключительно со спецслужбами России, в прошлом выступал ценным источником информации для Государственного департамента США о событиях в Украине и высоко ценился американскими дипломатами.

Об этом Джон Соломон написал в издании The Hill, говоря, что ознакомился с сотнями правительственных документов.

В статье по Килиминка Соломон отмечает, что тот еще в мае 2016 года во время визита в США представил план разрешения ситуации на Донбассе Администрации Обамы.

Соломон обращает внимание, что этот контакт Килимника с Администрацией Обамы не вызвал у следователей вопросов, хотя предоставление варианта того же плана уже избирательной кампании Трампа позже стало объектом особого внимания СМИ США и независимого прокурора Мюллера, который отнесся к этому событию, как к подозрительному.

"Поэтому тот факт, что Килимник передал мирный план избирательному штабу Трампа в августе 2016 года привлек внимание Мюллера, как потенциально подозрительный, а вот то, что еще раньше его получила Администрация Обамы - не упоминается. Такое в мире разведки могли бы назвать "обман путем неупоминания", - пишет Соломон.

Как отмечает Соломон, Килимник часто проводил встречи с дипломатами политического отдела Посольства США в Украине, иногда несколько раз в неделю. Килимник информировал посольство о Януковиче и его окружении. Дипломаты Александр Касаноф и Эрик Шульц считали Килмника настолько ценным, что не указывали его имя в посольских отчетах, опасаясь, что ему может быть нанесен ущерб, если отчеты попадут в WikiLeaks, говорится в статье.

В отчете Мюллера, опубликованном по результатам следствия, отмечается, что Килимник связан с российской разведкой, а информация о его контактах с правительством США отсутствует, пишет Соломон.

Соломон отмечает, что тот факт, что эта информация не была включена в окончательный отчет спецпрокрора, создает неверный портрет Килмника. "Что еще обходит отчет?" - спрашивает Соломон.

Соломон считает, что отсутствие информации в отчете независимого прокурора США Мюллера по контактов Килимника с правительством США до избрания Трампа, дает основания поставить вопрос относительно объективности и незаангажированности следствия.

Материал Соломона с восторгом восприняли сторонники президента Трампа и он сам. Публикация появилась на фоне усилий Демократической партии США касательно повторного рассмотрения материалов следствия относительно вмешательства России и поддержки идеи импичмента Трампа среди демократов.

"Джон Соломон: Фактические ошибки, отсутствие важной информации в докладе Мюллера указывают на то, что она вполне предвзятое против Трампа", - твитнул Дональд Трамп.

На то, что Килимник выступал источником правительства США, ранее обращали внимание журналисты The New York Times, Politico.

Отдельные комментаторы отмечают, что информация, о которой сообщает Соломон, не была тайной и раньше, а ее часть была включена в доклад Роберта Мюллера.

"Это было почти полностью озвучено в доступных общественности судебных документах и ​​в докладе Мюллера. Судья по делу Манафорта не счел это релевантным к вопросу связей Килимника с Россией", - написал журналист издания Politico Кайл Чейни.

Джон Соломон известен расследованиями, связанными со следствием в США по вмешательству России, в которых привлекал внимание к признакам предвзятости в работе следователей. Критики характеризуют Соломона как лоббиста. Между тем его публикации неоднократно содержали факты и документы, связанные со следствием относительно вмешательства России и др.

С Соломоном ранее общался генпрокурор Украины Юрий Луценко, председатель САП Холодницкий. Украинские чиновники отвечали на вопросы Соломона об обстоятельствах дела Манафорта, связанных с Украиной, расследовании в отношении компании "Бурисма" и др.

Отдельные фрагменты материалов Джона Соломона по Украине, по мнению обозревателей, содержали неточности, представляли события в Украине не во всей полноте, или же выборочно. Ряд журналистов, обозревателей в США обвиняли Соломона в политической ангажированности в его публикациях, касающихся посла США в Украине Марии Йованович, народного депутата Сергея Лещенко, якобы давления посольства США в Украине на ГПУ и др.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал генпрокурору США Уильму Барру копию своего конфиденциального отчета по российскому расследованию.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что между членами избирательной кампании президента США Дональда Трампа и РФ был сговор.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора.
  • Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

Темы: ТрампСШАРосcия
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