Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei

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Суббота, 8 июня 2019, 07:52

Компания Facebook Inc запретила предустанавливать свои приложения на телефоны Huawei.

Об этом пишет Reuters.

Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения и получать обновления. Но на новых телефонах Huawei больше не будет предустановленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Поставщики смартфонов часто заключают коммерческие соглашения, чтобы предварительно установить популярные приложения, такие как Facebook. Приложения, в том числе Twitter и Booking.com, также поставляются предварительно установленными на телефонах Huawei на многих рынках.

Twitter Inc отказался от комментариев, в Booking Holdings не ответили на запрос.

Этот шаг Facebook ослабляет перспективы продаж смартфонов Huawei Technologies Co Ltd, которые были крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.

Напомним:

  • Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.
  • Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
  • США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.
  • Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
  • В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

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Темы: США Китай технологии


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