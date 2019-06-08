Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei

Компания Facebook Inc запретила предустанавливать свои приложения на телефоны Huawei.

Об этом пишет Reuters.

Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения и получать обновления. Но на новых телефонах Huawei больше не будет предустановленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Поставщики смартфонов часто заключают коммерческие соглашения, чтобы предварительно установить популярные приложения, такие как Facebook. Приложения, в том числе Twitter и Booking.com, также поставляются предварительно установленными на телефонах Huawei на многих рынках.

Twitter Inc отказался от комментариев, в Booking Holdings не ответили на запрос.

Этот шаг Facebook ослабляет перспективы продаж смартфонов Huawei Technologies Co Ltd, которые были крупнейшим источником дохода в прошлом году благодаря активному росту в Европе и Азии.

Напомним: