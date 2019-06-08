Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в Украине в субботу.

"По данным Укргидрометцентра, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем ​​в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Спасатели также предупреждают, что в течение 8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.

"При сильных ливнях на малых водотоках резкое мимолетное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока", - отметили в госслужбе.