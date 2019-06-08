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Партия Саакашвили идет на выборы самостоятельно

Суббота, 8 июня 2019, 12:31
Партия Саакашвили идет на выборы самостоятельно

Партия Михаила Саакашвили "Рух нових сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других "и идеями, и драйвом, и энергией".

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Саакашвили, который недавно вернулся в Украину, добавил, что приехал сюда "не в политические игры играть и за должностями гоняться".

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед, … мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - добавил он.  

Напомним:

  • Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идетсо своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Катерина Тищенко, УП

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