Партия Саакашвили идет на выборы самостоятельно

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Суббота, 8 июня 2019, 12:31

Партия Михаила Саакашвили "Рух нових сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других "и идеями, и драйвом, и энергией".

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Саакашвили, который недавно вернулся в Украину, добавил, что приехал сюда "не в политические игры играть и за должностями гоняться".

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед, … мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - добавил он.  

Катерина Тищенко, УП

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