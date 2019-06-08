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Десятка "Самопомочи": активисты, депутаты, предприниматели

Суббота, 8 июня 2019, 13:41
Десятка Самопомочи: активисты, депутаты, предприниматели

Лидер "Самопомочи" и городской голова Львова Андрей Садовый возглавил избирательный список политической силы в парламент.

Список был утвержден на съезде "Самопомочи" в субботу, сообщает пресс-служба партии.

Второй номер в списке - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая, как отмечается, известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.

Третье место в списке заняла Александра Дрик, которую охарактеризовали как одну из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине. Четвертой стала харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк.

Замыкает пятерку вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Номер 6 списка - ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, 7 - действующий нардеп, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, 8 - 53-летний предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, 9 - действующая депутат "Самопомочи" Татьяна Острикова, 10 номер списка - вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Всего в списке - 106 кандидатов. В пресс-службе отмечают, что более 80% в нем - это новые лица в украинском политикуме.

"Напомним, его формировали из трех рабочих списков. Первый - список действующих народных депутатов, второй - лидеры партии в регионах, третий - лидеры общественных мнений и экспертной среды", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как передает "Громадське", на съезд партии "Самопомич" неожиданно появился Михеил Саакашвили.

Он заявил, что не будет баллотироваться в парламент от этой политсилы, однако выразил поддержку "Самопомочи" на парламентских выборах.

"Садовый - самый успешный мэр Украины. Где сейчас Одесса, а где Львов?", - сказал Саакашвили.

Напомним:

  • Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", партия "Самопомич" набирает 1,4% голосов тех, кто пойдет на выборы и определился, за кого будет голосовать. Таким образом, пока партия не преодолевает 5% барьер.

Украинская правда

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Темы: СамопомичСадовый
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