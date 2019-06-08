В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов

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Суббота, 8 июня 2019, 14:02

В Херсоне в пятницу вечером работник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов.

Как сообщает полиция области, об этом сам полицейский сообщил в "Единый центр 102" полиции Херсонской области.

"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, работники инспекции по личному составу областного главка полиции, управления внутренней безопасности и государственного бюро расследований.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

По указанию начальника полиции Херсонской области Артура Мерикова назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В полиции области сообщили, что алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении.

"Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия", - заверили в областном главке.

Украинская правда

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Темы: Херсон полиция


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