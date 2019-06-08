Задержанного российского журналиста отправили в больницу: сотрясение мозга

Врачи скорой помощи направили журналиста российского издания "Медуза" Ивана Голунова на обследование в больницу.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на управление МВД РФ по Москве.

Отмечается, что врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

В МВД не уточнили, в какую больницу везут Голунова. По словам главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, журналиста доставили в 71-ю городскую больницу.

"Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Медики установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова", - пишет издание.

В субботу Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Журналист утверждает, что полицейские подбросили ему наркотики.

"После задержания Голунову около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату. В полиции корреспондента "Медузы" избили, при этом ему не позволили вызвать скорую помощь. Также полиция сутки отказывала ему в просьбе сдать биологические образцы для экспертизы, которая может подтвердить его невиновность", - пишет "Медуза".

По состоянию на 15 часов субботы петицию на сайте Change.org в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подписали более 30 тысяч человек. Авторы петиции требуют освободить журналиста и выяснить все обстоятельства его задержания.

Напомним: