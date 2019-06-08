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В СНБО сказали, когда с госзаказа на оборонку могут снять гриф "секретно"

Суббота, 8 июня 2019, 16:30

Гриф "секретно" с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины может быть снят в 2020 году.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, председатель Межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортного контроля при Совбезе Сергей Кривонос, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с нынешнего гособоронзаказа на 2017-2019 годы, "не имеет смысла".

"А на следующий - реально. Думаю, что со следующего года секретность (с ДОЗ) будет снята", - сказал он.

Кривонос добавил, что этот вопрос "неоднократно обсуждался в органах власти" и уточнил, что эти планы уже обсуждались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Украина перешла на трехлетнюю систему формирования и выполнения ГОЗ с 2017 года.

В мае 2018 г. госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечение баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии, СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, в том числе международных.

По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о внесении в ГОЗ той или иной номенклатуры, включая закупки по импорту, отягощена бизнес-интересами и коррупционными рисками.

По данным ИФ, в оборонном секторе готовится совершенствование действующей системы ГОЗ, включая систему импорта вооружений и военной техники (ВВТ), что имеет целью исключить риски закупок устаревшей номенклатуры, не соответствующей требованиям современного ведения боя.

Темы: УкроборонпромСНБОбюджетденьги
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