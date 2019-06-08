В СНБО сказали, когда с госзаказа на оборонку могут снять гриф "секретно"
Гриф "секретно" с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины может быть снят в 2020 году.
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, председатель Межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортного контроля при Совбезе Сергей Кривонос, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с нынешнего гособоронзаказа на 2017-2019 годы, "не имеет смысла".
"А на следующий - реально. Думаю, что со следующего года секретность (с ДОЗ) будет снята", - сказал он.
Кривонос добавил, что этот вопрос "неоднократно обсуждался в органах власти" и уточнил, что эти планы уже обсуждались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.
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