Суббота в зоне ООС: шесть обстрелов, у одного бойца - травмы

С начала текущего дня 8 июня в зоне проведения Операции объединенных сил боевики совершили шесть обстрелов, один военнослужащий получил боевые травмы.

Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе н.п. Водяное, Лебединское, Широкино, Красногоровка и Майское.