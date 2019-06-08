Суббота в зоне ООС: шесть обстрелов, у одного бойца - травмы
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Суббота, 8 июня 2019, 20:50
С начала текущего дня 8 июня в зоне проведения Операции объединенных сил боевики совершили шесть обстрелов, один военнослужащий получил боевые травмы.
Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, обстрелы велись в районе н.п. Водяное, Лебединское, Широкино, Красногоровка и Майское.
Украинская правда
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