В "Голосе" Вакарчука рассказали о "донорах" и отборе кандидатов в список

За избирательный список партии "Голос" голосовал номинациононный комитет из семи членов команды: на 226 мест в списке прендовала 1000 человек.

Об этом сообщила глава избирательного штаба "Голоса" Юлия Клименко, пишет LIGA.net.

По словам Клименко, баллотироваться от "Голоса" по мажоритарным округам хотели 300 человек.

"В итоге отобрали 70, по которым нет репутационных вопросов. Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем", - заявила она.

По словам Клименко, у партии есть 45 доноров, которых они собираются предоставлять "по одному" на протяжении избирательной кампании.

Напомним,