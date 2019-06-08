В "Голосе" Вакарчука рассказали о "донорах" и отборе кандидатов в список
Суббота, 8 июня 2019, 22:47
За избирательный список партии "Голос" голосовал номинациононный комитет из семи членов команды: на 226 мест в списке прендовала 1000 человек.
Об этом сообщила глава избирательного штаба "Голоса" Юлия Клименко, пишет LIGA.net.
По словам Клименко, баллотироваться от "Голоса" по мажоритарным округам хотели 300 человек.
"В итоге отобрали 70, по которым нет репутационных вопросов. Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем", - заявила она.
По словам Клименко, у партии есть 45 доноров, которых они собираются предоставлять "по одному" на протяжении избирательной кампании.
Напомним,
- Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
- Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а другие люди в нем приятно удивят.
- Лидер партии "Голос" также заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
- 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.