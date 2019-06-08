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"Карпаты" остаются в Премьер-лиге, "Колос" из села на Киевщине будет играть в УПЛ

Суббота, 8 июня 2019, 23:33

Львовские "Карпаты" сумели остаться в Премьер-лиге на следующий сезон: в матчах плей-офф за право играть в УПЛ "Карпаты" по сумме двух матчей одолели луцкую "Волынь".

После ничьей 0:0 в первом матче "Карпаты" обыграли "Волынь" со счетом 3:1.

На гол Дениса Кожанова еще в первом тайме "Карпаты" ответили тремя точными ударами Дмитрия Клеца, Кристиана Понде и Дмитрия Мирошниченко.

Потерял прописку в УПЛ одесский "Черноморец": после ничьей 0:0 с командой "Колос" из села Коваливка Киевской области одесситы в ответном матче уступили со счетом 0:2.

Оба гола "Колос" забил с пенальти на 57-й и 63-й минуте. Причем один 11-метровый удар игроки из Коваливки не реализовали на старте матча.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спортфутбол
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