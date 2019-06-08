"Карпаты" остаются в Премьр-лиге, "Колос" из села на Киевщине будет играть в УПЛ

216 просмотров
Суббота, 8 июня 2019, 23:33

Львовские "Карпаты" сумели остаться в Премьер-лиге на следующий сезон: в матчах плей-офф за право играть в УПЛ "Карпаты" по сумме двух матчей одолели луцкую "Волынь".

После ничьей 0:0 в первом матче "Карпаты" обыграли "Волынь" со счетом 3:1.

На гол Дениса Кожанова еще в первом тайме "Карпаты" ответили тремя точными ударами Дмитрия Клеца, Кристиана Понде и Дмитрия Мирошниченко.

Потерял прописку в УПЛ одесский "Черноморец": после ничьей 0:0 с командой "Колос" из села Коваливка Киевской области одесситы в ответном матче уступили со счетом 0:2.

Оба гола "Колос" забил с пенальти на 57-й и 63-й минуте. Причем один 11-метровый удар игроки из Коваливки не реализовали на старте матча.

Николай Аврамчук, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт футбол


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020 7 июня 2019, 23:41
Украина пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу 7 июня 2019, 18:29
Тренер Нацсборной погорела на взятке 7 июня 2019, 17:27
Все новости
Главные новости
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Журналист Рахманин пойдет по списку "Голоса"
Все новости
holiday

13 правил безопасного отпуска

Лайфхаки

Как вернуть себя к жизни на утро после изрядной гулянки

читай!

5 лучших книг по психологии, которые помогут побороть депрессию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів