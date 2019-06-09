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Страны G20 впервые согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Воскресенье, 9 июня 2019, 00:42

Разработчики и пользователи должны уважать права человека и демократические ценности, а сами системы должны быть надежными.

Об этом говорится в совместном заявлении министров стран G20 по итогам встречи в японском городе Цукуба, передает DW.

"Для повышения доверия к технологиям искусственного интеллекта и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что системы искусственного интеллекта должны быть "устойчивыми, защищенными и надежными" в течение всего периода их использования и не должны создавать "никаких неприемлемых рисков".

DW напоминает, что ранее - 22 мая - принципы обращения с искусственным интеллектом утвердила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией.

В организации акцентировали внимание на необходимости прозрачно вести разработки в области искусственного интеллекта и обозначать такие системы соответствующей маркировкой.

Темы: технологии
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