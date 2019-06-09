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ГБР проверяет чиновников Минобороны из-за вероятной растраты военного имущества во Львове

Воскресенье, 9 июня 2019, 01:48

Госбюро расследований проверяет законность строительства на территории военного городка во Львове, вероятно, начатого при злоупотреблении своим служебным положением чиновниками из Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделки документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, причинившее существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащего Минобороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий.

Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка № 1 (по улице Княгини Ольги 1-5) во Львове выбыл из владения законного пользователя и была передан в распоряжение субъектоа хозяйствования под застройку.

Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 млн гривен.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования по решению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на нем каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и любым третьим лицам.

Украинская правда
Темы: ГБРЛьвовМинобороны
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