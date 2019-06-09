ГБР проверяет чиновников Минобороны из-за вероятной растраты военного имущества во Львове
Госбюро расследований проверяет законность строительства на территории военного городка во Львове, вероятно, начатого при злоупотреблении своим служебным положением чиновниками из Минобороны.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины, подделки документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службе, причинившее существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащего Минобороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий.
Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка № 1 (по улице Княгини Ольги 1-5) во Львове выбыл из владения законного пользователя и была передан в распоряжение субъектоа хозяйствования под застройку.
Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 млн гривен.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования по решению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на нем каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и любым третьим лицам.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua