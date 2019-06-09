На этом месте была новость о том, что на территории так называемой "ЛНР" масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция очень низкого качества, которую через неконтролируемый Украиной участок границы, РФ и Беларусь поставляют в страны Евросоюза.

Первоисточником было белорусское издание "Белорусский партизан", которое впоследствии убрало статью со своего сайта.

"Украинская правда" не может подтвердить правдивость этого сообщения и просит прощения у читателей за публикацию непроверенной информации.

В тексте, в частности, упоминалось о том, что фальсифицированный алкоголь в Великобритании реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла.

В комментарии "Украинской правде" Нил Смит заявил, что ничего не знает об алкоголе из "ЛНР" и о том, как он попадает в Великобританию и не имеет к этому никакого отношения.