Алкогольный фальсификат с "ЛНР" контрабандой поставляют в ЕС - СМИ

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Воскресенье, 9 июня 2019, 02:48

На территории так называемой "ЛНР" масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция очень низкого качества, которую через неконтролируемый Украиной участок границы, РФ и Беларусь поставляют в страны Евросоюза.

Об этом сообщает "Белорусский партизан".

По данным издания, об этой контрабанде знает ФСБ России, которое "не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует".

"Подозревают, что в Беларуси эти поставки имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов", - говорится в статье.

С предприятия "Луганова" в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы, где товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.

На территории РФ фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляют его в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.

"Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

Из Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла", - говорится в расследовании.

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Темы: контрабанда ЛНР Беларусь ЕС


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