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Германия: Рейтинг блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума

Воскресенье, 9 июня 2019, 03:45

Через две недели после выборов в Европарламент уровень поддержки сестринских партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза упал до самого низкого в истории показателя. Самой популярной в Германии партией остаются Зеленые.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Forsa, проведенного по заказу телеканалов RTL и ntv, передает DW.

Сейчас ХДС/ХСС поддерживают лишь 24% избирателей - это на два процентных пункта ниже, чем неделю назад.

В то же время рейтинг партии "Союз 90/Зеленые", которая сейчас имеет самый высокий уровень поддержки среди респондентов, остался на уровне 27%.

"Поддержка Социал-демократической партии Германии составляет 12% что является самым низким уровнем за последние годы.

Столько же имеет правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая за неделю улучшила свой рейтинг на один процентный пункт", - говорится в сообщении.

Далее следуют Левая партия и Свободная демократическая партия, их поддерживают по 8 процентов избирателей. Другие партии вместе имеют поддержку 9 процентов респондентов.

На выборах в Европарламент Зеленые набрали 20,5% голосов - по сравнению с последними выборами 2014 года эта партия улучшила свой результат в два раза. Блок ХДС/ХСС получил 28,9%, а СДПГ - 15,8%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германия
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