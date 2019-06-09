В Палате представителей США проведут слушания по отчету Мюллера

277 просмотров
Воскресенье, 9 июня 2019, 05:00

В ближайшее время в Комитете по вопросам разведки и Юридическом комитете пройдут слушания по отчету спецпрокурора Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что слушания в Юридическом комитете пройдут в понедельник, но сам Мюллер, который уже успел подать в отставку с должности спецпрокурора, не будет принимать в них участия.

В среду в Комитете по вопросам разведки пройдут слушания "Уроки отчета Мюллера". В центре внимания будут выводы контрразведки, сделанные на основе отчета спецпрокурора.

Ни Мюллер, ни бывшие члены его команды в этих слушаниях также участия брать не будут. Вместо них давать показания будут бывшие сотрудники Федерального бюро расследований Роберт Андерсон и Стефани Дуглас.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал генпрокурору США Уильму Барру копию своего конфиденциального отчета по российскому расследованию.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что между членами избирательной кампании президента США Дональда Трампа и РФ был сговор.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора.
  • Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Администрация Трампа запретила посольствам США поднимать на флагштоках флаг ЛГБТ 9 июня 2019, 01:15
Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei 8 июня 2019, 07:52
США дали Турции срок отказаться от покупки российской ПРО С-400 8 июня 2019, 03:02
Все новости
Главные новости
Алкогольный фальсификат с "ЛНР" контрабандой поставляют в ЕС - СМИ
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Все новости
исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных – вредно

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

Поиск по сайту
Архив
Весь архів