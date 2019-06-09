В Палате представителей США проведут слушания по отчету Мюллера

В ближайшее время в Комитете по вопросам разведки и Юридическом комитете пройдут слушания по отчету спецпрокурора Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что слушания в Юридическом комитете пройдут в понедельник, но сам Мюллер, который уже успел подать в отставку с должности спецпрокурора, не будет принимать в них участия.

В среду в Комитете по вопросам разведки пройдут слушания "Уроки отчета Мюллера". В центре внимания будут выводы контрразведки, сделанные на основе отчета спецпрокурора.

Ни Мюллер, ни бывшие члены его команды в этих слушаниях также участия брать не будут. Вместо них давать показания будут бывшие сотрудники Федерального бюро расследований Роберт Андерсон и Стефани Дуглас.

Напомним: